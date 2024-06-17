Стало известно, действительно ли безопасно глотать жвачку

Однократное проглатывание жвачки не опасно для здоровья пищеварительной системы. Однако попадание в желудочно-кишечный тракт большого количества жвачки без сахара может спровоцировать диарею. Об этом изданию LifeScience рассказала гастроэнтеролог из США Нэнси МакГреал.

По словам врача, миф о длительном переваривании жевательных резинок не имеет научного обоснования. В состав этого продукта входят эмульгаторы и различные смолы, которые действительно не расщепляются в пищеварительном тракте. Это значит, что после проглатывания жвачки она «выйдет» из организма в процессе дефекации в неизменном виде в течение 40 часов.

Проглатывание слишком большого количества жевательных пастилок (от десяти-двадцати штук) в редких случаях может стать причиной закупорки (обструкции) кишечника — состояния, при котором продвижение пищи по кишечнику прекращается частично или полностью.

Гастроэнтеролог добавила, что попадание в организм избытка сорбита (сахарного спирта, который служит подсластителем в составе жвачек с низким содержанием калорий) может вызвать диарею. По словам МакГрэал, сорбит «притягивает» воду в толстую и кишку и усиливает ее моторику (сократительные движения). Это и выступает причиной изменения консистенции кала.

Ранее врач рассказала о пользе жевательной резинки для желудка.