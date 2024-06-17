Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, действительно ли безопасно глотать жвачку

LifeScience: одна проглоченная жвачка не нанесет вреда здоровью

close
100%
Shutterstock

Однократное проглатывание жвачки не опасно для здоровья пищеварительной системы. Однако попадание в желудочно-кишечный тракт большого количества жвачки без сахара может спровоцировать диарею. Об этом изданию LifeScience рассказала гастроэнтеролог из США Нэнси МакГреал.

По словам врача, миф о длительном переваривании жевательных резинок не имеет научного обоснования. В состав этого продукта входят эмульгаторы и различные смолы, которые действительно не расщепляются в пищеварительном тракте. Это значит, что после проглатывания жвачки она «выйдет» из организма в процессе дефекации в неизменном виде в течение 40 часов.

Проглатывание слишком большого количества жевательных пастилок (от десяти-двадцати штук) в редких случаях может стать причиной закупорки (обструкции) кишечника — состояния, при котором продвижение пищи по кишечнику прекращается частично или полностью.

Гастроэнтеролог добавила, что попадание в организм избытка сорбита (сахарного спирта, который служит подсластителем в составе жвачек с низким содержанием калорий) может вызвать диарею. По словам МакГрэал, сорбит «притягивает» воду в толстую и кишку и усиливает ее моторику (сократительные движения). Это и выступает причиной изменения консистенции кала.

Ранее врач рассказала о пользе жевательной резинки для желудка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами