Названа худшая сборная на старте чемпионата Европы — 2024

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился размышлениями на тему того, кто из национальных сборных хуже всего проявил себя на старте группового этапа чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Шотландия, которая плохо сыграла и ничего не показала. Но там была красная карточка, которая спутала им все планы», — заявил Булыкин.

Шотландия в первом матче европейского первенства встречалась со сборной Германии и потерпела крупное поражение со счетом 1:5.

Уже к перерыву хозяева турнира вели 3:0 — по мячу забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц. При этом Хаверц забил свой мяч с пенальти, который был назначен за фол Райана Портеуса против Илкая Гюндогана. Портеус за это нарушение получил красную карточку.

Во второй половине встречи Никлас Фюллькруг отправил в ворота шотландцев четвертый мяч. В концовке сборная Шотландии отыграла один мяч благодаря тому, что Антонио Рюдигер поразил собственные ворота. Точку же в матче в добавленное время поставил Эмре Джан.

Ранее власти Германии запретили проносить символику России в фан-зоны Евро-2024.