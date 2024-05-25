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Байден публично оскорбил Путина

Байден сделал оскорбительное высказывание в адрес Путина

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского коллегу Владимира Путина, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте. Об этом сообщает ТАСС.

«Но мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем отступить, и мы не отступим», – сказал президент Байден.

Он также заявил, что Вашингтон продолжает поставлять оружие на Украину и помогает в подготовке украинских военных. Он отметил, что на Украине нет американских солдат, и выразил уверенность, что так и будет продолжаться.

По словам главы Белого дома, во время встречи в Женеве в 2021 году он якобы сказал российскому президенту, что вместо «финляндизации», то есть нейтралитета Украины, получит «натоизацию» всей Европы. Байден подчеркнул, что сейчас НАТО сильнее, чем когда-либо».

На днях американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден рискует не переизбраться на второй срок из-за нежелания говорить с Путиным.

Ранее журналист Такер Карлсон сравнил Путина и Байдена.

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