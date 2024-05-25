Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут на Донецком направлении фронта на фоне наступления ВС РФ. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen.

«В некоторых случаях подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали от наступающих российских военных, как это произошло во время недавнего захвата города Очеретино на территории нынешней Донецкой народной республики Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отступающие украинские войска жалуются на отсутствие подготовленных линий обороны, «на которые они могли бы опереться», добавляется в сообщении телеканала.

До этого эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг заявил, что украинцы не понимают, ради чего им нужно идти в ВСУ и сражаться на фронте, у общественности нет представления относительно будущего государства.

Ранее украинскому омбудсмену направили список из 500 пленных для обмена.