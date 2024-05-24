Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высоко оценил переговоры с Лукашенко

Путин назвал минувшие переговоры с Лукашенко очень продуктивными и значительными

Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко крайне плодотворными. Его слова передает пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

«Сегодняшние переговоры были очень продуктивными», — заявил российский лидер.

По мнению главы государства, при участии вице-премьеров и профильных министров удалось рассмотреть почти все приоритетные вопросы российско-белорусского партнерства в экономической, культурно-гуманитарной и оборонной сферах, а также в области безопасности.

В публикации отмечается, что Россия и Белоруссия обеспечили необходимые условия для единой макроэкономической и денежно-кредитной политики.

24 мая Путин и Лукашенко провели переговоры в узком составе. Позднее стало известно, что президенты обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру границ Союзного государства.

Ранее Путин возложил цветы к монументу Победы в белорусской столице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами