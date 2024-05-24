Путин высоко оценил переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко крайне плодотворными. Его слова передает пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

«Сегодняшние переговоры были очень продуктивными», — заявил российский лидер.

По мнению главы государства, при участии вице-премьеров и профильных министров удалось рассмотреть почти все приоритетные вопросы российско-белорусского партнерства в экономической, культурно-гуманитарной и оборонной сферах, а также в области безопасности.

В публикации отмечается, что Россия и Белоруссия обеспечили необходимые условия для единой макроэкономической и денежно-кредитной политики.

24 мая Путин и Лукашенко провели переговоры в узком составе. Позднее стало известно, что президенты обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру границ Союзного государства.

Ранее Путин возложил цветы к монументу Победы в белорусской столице.