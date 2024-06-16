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Названы дополнительные части тела, о которых может не знать человек

The Conversation: лишние части тела чаще встречаются у мужчин

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Многие люди имеют дополнительные ребра, гениталии и почки, при этом не зная о своем состоянии. Об этом сообщает The Conversation.

Около 1% людей рождаются с дополнительными руками, пальцами пальцев или зубами. Эти состояния значительно более распространены у мужчин. Также у них чаще встречаются дополнительный сосок (общая распространенность — 6%). Он может появиться в любом месте линии, которая проходит от подмышки к паху.

У 1% населения есть дополнительное ребра с одной или обеих сторон позвоночника. Обычно их выявляют случайно при рентгеновском обследовании. В некоторых случаях это состояние может приносить вред, например, сдавливать нервы или кровеносные сосуды. При этом могут возникнуть боль, онемение и покалывание в конечностях.

Печень состоит из четырех различных долей. У менее чем 1% людей могут быть дополнительные доли в органе. Это состояние не опасно и обнаруживается случайно. У 19-30% людей есть дополнительная селезенка. Обычно она располагается рядом с основной, но иногда может появиться в тазу.

Зарегистрировано менее 100 случаев развития дополнительных почек, а 6% людей рождаются с одной почкой. Также известно о 50 случаях рождения людей с двумя мочевыми пузырями.

Двойная матка встречается примерно у 0,3% женщин. Каждый орган может иметь собственную шейку матки и влагалище. Это состояние связано с более высоким риском выкидыша.

На одно из 5-6 миллионов рождений встречается случай удвоения полового члена. Также недавно сообщалось о младенце с тремя пенисами, но только у одного были все необходимые трубки для мочеиспускания. Дополнительные яички чаще встречаются на левой стороне. Известно только семь случаев, когда человек родился с четырьмя яичками.

В большинстве случаев дополнительные органы и конечности не несут опасности и просто добавляют уникальности человеку, отмечает The Conversation.

Ранее уролог связал увеличение длины полового члена с приемом особых лекарств.

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