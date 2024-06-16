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Ученые выяснили, какие тренировки эффективнее нормализуют сахар

HealthDay: вечерние тренировки лучше дневных контролируют уровень сахара в крови

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Shutterstock

Исследование показало, что вечерние тренировки эффективнее дневных снижают уровень сахара в крови при избыточном весе или ожирении. Об этом сообщает HealthDay.

В эксперименте приняли участие 186 взрослых людей среднего возраста с избыточным весом или ожирением. Они носили устройства для измерения уровня глюкозы и физической активности в течение 14 дней. Упражнения от умеренных до энергичных снижали уровни глюкозы сильнее, если их выполняли в период между 18 часами и полночью.

Наибольшая польза наблюдалась у участников, у которых уже был преддиабет. До исследования все пациенты вели малоподвижный образ жизни.

Авторы работы считают, что врачи должны учитывать время тренировок при назначении их людям с нарушением обмена глюкозы.

До этого ученые выяснили, что листовая зелень и крестоцветные (различные виды капусты) способствуют нормализации уровня сахара в крови.

Ранее врач назвала самую полезную крупу, которую можно есть каждый день.

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