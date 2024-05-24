Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Западу напомнили об ответе Москвы, в случае удара ВСУ по России оружием НАТО

AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то Москва ответит

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Западу стоит переживать из-за возможного ответа президента России Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по территории Российской Федерации западным оружием. Об этом пишет издание Asia Times.

«Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России», — уверены авторы статьи.

В публикации отмечается, что подобный шаг не сможет изменить общую картину на поле боя, но увеличит риски перерастания конфликта в более разрушительную войну.

До этого испанская газета El País писала, что Украина прикладывает дипломатические усилия, чтобы убедить союзников дать разрешение на использование оружия НАТО против целей на территории России.

Накануне представитель Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Киев рассчитывает получить от США согласие на удары американскими ракетами по Российской Федерации.

Ранее президент США Джо Байден заявил о планах включить Кению в число основных союзников США вне НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами