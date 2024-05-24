Западу напомнили об ответе Москвы, в случае удара ВСУ по России оружием НАТО

Западу стоит переживать из-за возможного ответа президента России Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по территории Российской Федерации западным оружием. Об этом пишет издание Asia Times.

«Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России», — уверены авторы статьи.

В публикации отмечается, что подобный шаг не сможет изменить общую картину на поле боя, но увеличит риски перерастания конфликта в более разрушительную войну.

До этого испанская газета El País писала, что Украина прикладывает дипломатические усилия, чтобы убедить союзников дать разрешение на использование оружия НАТО против целей на территории России.

Накануне представитель Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Киев рассчитывает получить от США согласие на удары американскими ракетами по Российской Федерации.

Ранее президент США Джо Байден заявил о планах включить Кению в число основных союзников США вне НАТО.