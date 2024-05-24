Деятельность Путина одобряют большинство опрошенных россиян

Подавляющее большинство россиян (82%) одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, следует из данных опроса Фонда Общественного мнения (ФОМ).

Также большинство (80%) выразили свое доверие президенту России.

Опрос проводился с 17 по 19 мая в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов.

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что инаугурация российского лидера на новый срок — это старт для новых изменений на благо страны и всех ее граждан.

7 мая Путин торжественно вступил в должность пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее ВЦИОМ выяснил, доверяют ли россияне результатам президентских выборов.