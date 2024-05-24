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Путин перед поездкой в Минск встретился с патриархом Кириллом

Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, поздравив его с Днем тезоименитства. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В заявлении отмечается, что мероприятие прошло 23 мая в Патриарших палатах на территории Кремля. После встречи российский лидер отправился в столицу Белоруссии с рабочим визитом.

24 мая Русская православная церковь (РПЦ) отмечает День славянской письменности и культуры, который также считается Днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Именно они создали азбуку. Впоследствии многие славянские народы использовали ее в качестве основы своего письменного языка.

При этом сам патриарх Кирилл в этот день отмечает День тезоименитства или именины.

Вечером 23 мая президент РФ прибыл в столицу Белоруссии с официальным визитом. Российского лидера встречал лично глава республики Александр Лукашенко. Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров Путин обсудит с зарубежным коллегой ситуацию на Украине и российско-белорусскую интеграцию.

Ранее в администрации президента РФ анонсировали поездку Путина в Узбекистан.

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