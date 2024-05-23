Лукашенко рассказал о выводах из конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск сделал «определенные выводы» из конфликта на Украине. Его слова приводит БелТА.

Он назвал происходящее «серьезным уроком» для Белоруссии, поскольку необходимо видеть, какова современная война.

«Мы уже для себя выводы определенные сделали. Поняли, что такое мины и минные заграждения. То, что мы хотели по указке Запада когда-то уничтожить. Слава богу, сохранили. Мы знаем, что такое контрбатарейная борьба», — сказал он.

Лукашенко также отметил особую важность систем радиоэлектронной борьбы и БПЛА в современных условиях, поскольку «без них невозможно воевать».

До этого Лукашенко обратил внимание, что для того, чтобы любое оружие было дееспособным, его надо правильно содержать и обслуживать, а также необходимо учиться обращаться с ним. То же самое касается и ядерного оружия. Чтобы применить такое оружие нужно «тренироваться, надо уметь это делать», отмечал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко рассказал о «политическом ядерном оружии» Белоруссии.