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Лукашенко рассказал о «политическом ядерном оружии» Белоруссии

Лукашенко: Всебелорусское народное собрание - политическое ядерное оружие страны

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Павел Бедняков/РИА Новости

Всебелорусское народное собрание (ВНС) Белоруссии является «политическим ядерным оружием» страны, поскольку там принимаются решения сугубо стратегического характера. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, заслушивая доклады заместителя председателя ВНС Александра Косинца и начальника Секретариата ВНС Валерия Мицкевича, передает БелТА.

«ВНС — это некое политическое ядерное оружие, которое используется в исключительных случаях. Принимаются решения только стратегического характера», — подчеркнул Лукашенко.

До этого Лукашенко обратил внимание, что для того, чтобы любое оружие было дееспособным, его надо правильно содержать и обслуживать, а также необходимо учиться обращаться с ним. То же самое касается и ядерного оружия. Чтобы применить такое оружие нужно «тренироваться, надо уметь это делать», отмечал белорусский лидер.

Ранее в Белоруссии сменился глава генштаба.

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