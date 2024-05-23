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Стал известен предмет переговоров Путина и Лукашенко в Минске

БелТА: Путин обсудит с Лукашенко связи Москвы и Минска, а также внешнюю политику

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в рамках официального визита российского лидера в Белоруссию 23-24 мая обсудят перспективы отношений Москвы и Минска, а также международную повестку. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений - интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере. В центре внимания традиционно будут также международная повестка», - говорится в сообщении агентства.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин вечером 23 мая посетит Белоруссию с официальным визитом. По словам Пескова, 24 мая Путин также будет находиться в Белоруссии.

6 мая российское Минобороны сообщило, что Генштаб Вооруженных сил РФ по поручению Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Позднее Путин рассказал, что к учениям на втором этапе присоединится Белоруссия, и Лукашенко это подтвердил.

Ранее Лукашенко рассказал о «политическом ядерном оружии» Белоруссии.

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