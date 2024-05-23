В Кремле уточнили, прибыли ли в Чад сотрудники администрации президента России

Россия заинтересована в добрых отношениях с африканской республикой Чад, однако нет данных о том, чтобы кто-то лично из администрации президента России Владимира Путина находился в республике. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, что кто-то из администрации президента присутствует там, у меня нет такой информации», — сообщил он, отвечая на вопрос, присутствует ли кто-то из администрации президента (АП) страны на церемонии вступления в должность президента Чада.

Также пресс-секретарь президента России уточнил, что Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Чадом на взаимовыгодных и взаимоуважительных условиях. Он добавил, что для России подобные отношения имеют значение со всеми странами Африки.

Выборы президента Чада состоялись 6 мая. По данным местного избиркома, победу одержал действующий президент переходного периода страны, Махамат Идрис Деби. Он получил 61,03% голосов избирателей.

Республика Чад — государство в Центральной Африке, в котором проживают около 17,5 млн человек. Страна граничит на юге с ЦАР, а на севере — с Ливией. До 1960 года Чад был французской колонией, а французский язык наряду с арабским до сих пор является государственным. При этом сейчас, по словам политологов, в стране сильны пророссийские настроения.

24 января 2024 года Махамат Идрис Деби лично приезжал в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это была вторая с момента обретения независимости от Франции и первая за 56 лет поездка в Москву лидера этой африканской республики.

Ранее появились подробности того, как российские военные зашли на территорию военной базы США в Нигере.