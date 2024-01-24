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Путин проводит встречу с президентом Чада

Путин заявил президенту Чада, что Россия следит за ситуацией в этой стране

Россия внимательно следит за ситуацией в африканской стране Чад, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идриссом Деби Итно. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер также сказал главе африканского государства, что РФ «с большой тревогой следила за тем, что происходило» в Чаде «с точки зрения борьбы с террористическими вылазками, за тем», что случилось с его отцом.

«Мы скорбим», — продолжил Путин, еще раз выразив соболезнования Деби Итно.

Он также указал, что Россия «будет всячески содействовать» стабилизации ситуации в Чаде.

Накануне стало известно, что президент переходного периода Чада прибыл в Москву.

23 января пресс-служба Кремля сообщала, что Путин проведет переговоры с президентом Чада 24 января. Согласно повестке, главы двух государств намерены обсудить перспективы развития отношений стран в различных областях. Кроме того, президенты планируют обсудить актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

До этого посол РФ в Чаде Владимир Соколенко заявлял, что эта африканская страна хочет сотрудничать с Россией в сфере высоких технологий.

Ранее Путин рассказал, что объединяет Африку и Россию.

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