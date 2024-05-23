Путин встретится с королем Бахрейна в Кремлевском дворце

В четверг, 23 мая, президент России Владимир Путин встретится в Кремлевском дворце с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сначала президент и король проведут переговоры в узком составе, затем состоятся переговоры делегаций. По итогам состоится подписание документов», — рассказал пресс-секретарь российского президента.

После этого Путин примет участие в нескольких рабочих совещаниях, а вечером отправится с официальным визитом в Минск, добавил Песков.

Король Бахрейна прилетел в Россию 22 мая по приглашению Путина. Сообщалось, что главы государств намерены обсудить состояние и перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также поднять актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, стороны планировали обговорить итоги 33-го саммита Лиги арабских государств, который прошел в Манаме 16 мая.

Ранее Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна.