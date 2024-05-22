Бербок обвинила Путина в нежелании говорить о мире на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев обвинила Владимира Путина в том, что он не желает вести диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине. Ее слова приводит ZDF.

«Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — заявила Бербок.

Кроме этого, по ее словам, ядерные учения со стороны России якобы свидетельствуют о нежелании достичь мира.

До этого Бербок заявила, что странам Запада необходимо активнее помогать Украине в конфликте, чтобы обезопасить себя от возможного появления войск РФ у границ стран ЕС.

«Мы должны объединить все силы сейчас, чтобы Украина выстояла… и чтобы войска Путина в ближайшее время не оказались у наших собственных границ», — отметила Бербок.

Ранее в Германии отказались сбивать российские ракеты над Украиной.