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В Германии отказались сбивать российские ракеты над Украиной

Писториус: Германия не намерена сбивать ракеты России над Украиной

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Lisi Niesner/Reuters

Германия и другие страны Запада всерьез не обсуждают возможность сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что это было бы «прямым участием в конфликте».

Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал, какой шаг Запада вовлечет Германию в украинский конфликт. По его словам, страны Запада не должны вводить над Украиной бесполетную зону. Германский лидер подчеркнул, что ни ЕС, ни США не должны стать прямыми участниками боевых действий.

До этого в Британии объяснили нежелание Шольца передавать Taurus Украине. По мнению министра обороны страны Гранта Шэппса, в случае отправки боеприпасов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать их для ударов по территории Крыма.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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