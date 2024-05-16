В Совфеде объяснили, зачем европейские министры пошли на митинг в Грузии

Главы МИД Эстонии, Литвы и Исландии Маргус Цахкна, Габриэлюс Ландсбергис и Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, принявшие участие в митинге в Тбилиси против закона «О прозрачности иностранного влияния», хотели придать дополнительный импульс протестам и оказать психологическое давление на правительство Грузии. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал сенатор Константин Долгов.

«Появление на протестах в Тбилиси трех министров — это совершенно наглое и неприкрытое вмешательство во внутренние дела Грузии. Грузинам следует задуматься, что будет после принятия страны в Евросоюз, если уже на данном этапе суверенитет республики пытаются растоптать», — подчеркнул Долгов.

Он добавил, что официальному Тбилиси следует приложить максимум усилий, чтобы удержать линию на суверенитет республики.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, а также Исландии прибыли в Грузию.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении неоднозначно воспринимаемый в местном обществе закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

Ранее в Грузии обвинили европейских министров в попытке свергнуть власть в стране.