Путин оценил переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с председателем Китая Си Сзиньпином исключительно насыщенными и содержательными. Об этом пишет ТАСС.

В рамках своего официального визита в Китай Путин 16 мая встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Ранее в этот же день состоялись переговоры лидеров РФ и Китая.

«Я со своей стороны тоже очень рад с вами встретиться, обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в продолжение наших сегодняшних исключительно насыщенных и содержательных переговоров с председателем Си Цзиньпином», — сказал Путин на встрече с премьером Госсовета.

До этого Путин заявил, что китайские друзья, принимая российскую делегацию в Пекине, смогли создать теплую атмосферу переговоров. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух государств. По мнению Путина, оно является образцом отношений соседствующих стран.

Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что за 75 лет отношения Китая и России стали еще крепче. По его словам, Китай будет продолжать углублять политическое взаимодоверие с Россией.

Ранее Россия и Китай выступили против затягивания украинского конфликта.