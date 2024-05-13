В Казахстане назвали дату встречи глав МИД стран ШОС

Официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что встреча совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Казахстане 21 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«21 мая 2024 года под председательством заместителя премьер-министра-министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу состоится очередное заседание совета министров иностранных дел государств — членов ШОС», — сказал Смадияров.

До этого экс-министр обороны России Сергей Шойгу назвал неприемлемым потенциальное размещение военных объектов США на территории стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Шойгу выразил надежду, что все участники заседания совета министров обороны ШОС едины во мнении о неприемлемости размещения на территории стран ШОС военной инфраструктуры США и их союзников.

При этом министр подчеркнул, что курс НАТО и Евросоюза на обострение отношений с РФ негативно влияет на ситуацию в зоне ответственности ШОС.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

Ранее Шойгу анонсировал скорое вступление Белоруссии в ШОС.