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В России резко выросла заболеваемость вирусным гепатитом С

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости вирусным гепатитом С на 26%

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости вирусным гепатитом С на 26% в 2023 году. Об этом говорится в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году».

В 2023 году острым гепатитом С заболели 1393 человека. Показатель заболеваемости составил 0,95% на 100 тыс. человек. Это меньше среднегодового показателя заболеваемости (1,31 на 100 тыс. населения) на 27,5 %, но больше, чем в 2022 году, на 26 %. При этом заболеваемость острым гепатитом С среди детей младше 17 лет упала 23,5 % по сравнению с 2022-м, а среди всех выявленных с этой болезнью в 2023 году дети составили 2,8%.

«При анализе заболеваемости за последние 4 года, можно заметить тенденцию к росту, что объясняется «эффектом низкой базы», произошедшим из-за снижения уровня заболеваемости в 2020–2021 гг. в результате введенных ограничительных и профилактических мер во время пандемии новой коронавирусной инфекции», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В 2023 году экономический ущерб только от 34 инфекционных болезней составил свыше триллиона рублей.

До этого в Махачкале закрыли кабинет косметолога, где клиентка заразились гепатитом B.

Ранее минздрав Оренбуржья анонсировал массовую вакцинацию от гепатита А.

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