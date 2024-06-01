«Многих оставила одинокими»: Запашный об уходе Заворотнюк

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный прибыл на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Многих людей она оставила одинокими», — сказал он.

Он также призвал молодых артистов брать пример с Анастасии Заворотнюк, поскольку в ней соединились лучшие человеческие качества: трудолюбие, любовь, уважение и отсутствие желания скандалить.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Московской области. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и младшая наследница Мила 2018 года рождения.

Прощание со звездой сериала «Моя прекрасная няня» проходит 1 июня в Покровском ставропигиальном женском монастыре на востоке Москвы. Среди приехавших проститься с актрисой — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, певица Лолита, фигурист Илья Авербух.

Ранее сообщалось, что последний сериал с Заворотнюк в роли судьи не выйдет на экраны.