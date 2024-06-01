Поведение российского теннисиста на «Ролан Гаррос» назвали позорным

Австралийский теннисист Ник Кирьос на своей странице в социальной сети X раскритиковал представителя России Андрея Рублева, который во время матча Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») с итальянцем Маттео Арнальди неоднократно бил ракеткой по корту и пинал свою скамейку ногами.

«Забавно, как журналисты выбирают формулировки «Мы видели ваши эмоции и то, как много они для вас значат» вместо простого выражения — «позор», — написал Кирьос.

Встреча, которая шла 2 часа 35 минут, завершилась со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6. В следующем круге Арнальди сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Чжан Чжичжэнь.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее в ФТР объяснили поражение Рублева на «Ролан Гаррос».