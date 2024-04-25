Направленные на продвижение «формулы» президента Украины Владимира Зеленского мероприятия закрепляют у властей страны чувство вседозволенности. Такой оценкой поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чьи слова передает ТАСС.

По мнению дипломата, главной целью таких собраний является не достижение мира, а формирование «антироссийской коалиции» с выдвижением «некого коллективного ультиматума» без анализа первопричин.

Захарова подчеркнула, что усилия по реализации «формулы Зеленского» не приближают мир, а, наоборот, способствуют затягиванию боевых действий. Кроме того, они способствуют формированию и закреплению у руководства Украины «ощущения абсолютной вседозволенности».

В марте Захарова заявляла, что РФ будет предпринимать все, чтобы мировое сообщество очнулось от «западного дурмана» вседозволенности Украины.

Ранее Лавров назвал катастрофой вседозволенность Украины.