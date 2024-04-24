Эрдоган назвал Нетаньяху Гитлером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Гитлером нашего времени». Его слова приводит РИА Новости.

«Гитлер нынешнего времени, Нетаньяху, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним», — подчеркнул он.

Сравнение с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером Эрдоган объяснил с производимым Израилем, по его оценке, геноцидом палестинского населения сектора Газа и попытками его полного уничтожения. В этой связи турецкий лидер пообещал продолжить предъявлять в ООН доказательства преступлений Израиля в отношении палестинцев.

«Мы не можем позволить себе оставаться в стороне. Нужны активные шаги через механизмы ООН для противодействия этому», — подчеркнул он.

Перед этим в ООН допустили, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев.

До этого Эрдоган посетовал на недостаточную помощь исламского мира Палестине и поддержал ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее Европейский еврейский конгресс осудил использованное Лавровым сравнение действий США и Гитлера.