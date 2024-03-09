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Эрдоган выразил сожаление из-за недостаточной поддержки Палестины мусульманами

Эрдоган посетовал на малую помощь исламского мира Палестине и поддержал ХАМАС

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление из-за того, что включающий в себя два миллиарда представителей исламский мир не смог выполнить «братский долг» перед палестинцами. С таким заявлением он выступил на 53-й Генеральной ассамблее Фонда популяризации науки, передает РИА Новости.

При этом политик указал на улучшение ситуации с поставками гуманитарной помощи в сектор Газа через Египет.

«Никто не может заставить нас использовать термин «террористическая организация» в отношении ХАМАС. Турция — страна, которая обсуждает все вопросы с лидерами ХАМАС и твердо стоит за ними», — также заявил Эрдоган.

По словам турецкого президента, ХАМАС является организацией сопротивления.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что нет никаких аргументов, способных оправдать поддержку запрещенных террористических группировок, таких как ХАМАС. Говоря об атаке экстремизма на британскую демократию, Сунак объявил об увеличении поддержки программы по противодействую экстремизму Prevent и полиции, а также расширении борьбы с экстремизмом в студенческой и эмигрантской среде.

Ранее в ХАМАС заявили о появлении нерушимой стены между Западом и арабским миром.

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