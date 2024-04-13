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В США подтвердили, что Блинкен поедет обсуждать Россию в Италии

Госдеп: Блинкен направится в Италию на саммит G7 для обсуждения РФ

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Luis Barron/Global Look Press

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен направится в Италию на саммит «Большой семерки» (G7) 16-19 апреля для обсуждения России и специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

«Госсекретарь надеется на обсуждение вопросов, касающихся поддержки Украины <…>, урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, стабилизации ситуации на Гаити и углубления партнерства по всему миру по вопросам, представляющим взаимный интерес», — сообщил Миллер.

Среди этих сфер указаны климатические изменения, искусственный интеллект, здравоохранение, а кроме того — международная безопасность. В том числе, по словам Миллера, речь пойдет о специальной военной операции на Украине.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран «Большой семерки» (G7), осуждающий прошедшие в России выборы президента.

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.

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