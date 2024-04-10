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Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что спецслужба участвовала в подрыве «Северных потоков»

RT: сотрудники ЦРУ признались в участии в теракте на «Северных потоках»

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РИА Новости

Экс-сотрудник американской разведки Джон Кириаку заявил, что сотрудники Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) участвовали в подрыве «Северных потоков», при этом они «никогда» в этом не намерены признаваться. Об этом он рассказал агентству Russia Today.

Бывший американский разведчик, ссылаясь на разговор с неназванным бывшим коллегой в ЦРУ, рассказал, что задавал ему вопрос: «Это же наверняка мы? Это же явно мы взорвали?»

На это, как отмечает Кириаку, он получил утвердительный ответ. «Ну конечно же, мы!... Только мы никогда в этом не признаемся».

До этого сообщалось, что генеральная прокуратура РФ сообщила, что направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Этому предшествовало обращение в ГП РФ депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур к организации и финансированию террористических актов на территории РФ, а также подрыва «Северных потоков». В своем заявлении они назвали имена и фамилии людей, проводивших «операцию по прикрытию» для отвода подозрений от США и стран-членов НАТО.

Ранее Краснов назвал подрыв «Северных потоков» терактом.

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