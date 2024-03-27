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Краснов назвал подрыв «Севпотоков» терактом

Краснов заявил, что подрыв «СП» — это теракт, а не диверсия, как говорит Запад

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что все хорошо осведомлены о том, кто стоит за взрывом «Северных потоков». Об этом пишет «Коммерсантъ» .

В интервью изданию Краснов указал, что У России скоро появятся убедительные доказательства того, что это был акт терроризма, а не диверсия, как пытается представить Запад.

Прокурор отметил, что взрыв «Северных потоков» был актом терроризма, а не диверсией, как утверждает Запад. «Наши так называемые партнеры искажают факты, чтобы скрыть обстоятельства взрыва «Северных потоков», — добавил Краснов.

Он подчеркнул, что с октября 2022 года Россия направила 15 запросов о юридической помощи в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию. Однако лишь Дания предоставила формальный ответ.

По мнению генерального прокурора, отказ сотрудничать свидетельствует о том, что эти страны не проводили расследование, они не только боятся раскрыть виновных, чьи следы явно ведут за океан, но и опасаются возможных исков на возмещение ущерба.

До этого посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что завершение Данией расследования взрывов на газопроводах «Северные потоки» расходится со словами о важности безопасности критической инфраструктуры.

Ранее в Германии раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков».

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