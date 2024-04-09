Сенатор США раскрыл, сколько долларов в секунду тратит Вашингтон на Украину

Сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Таберрвил заявил, что Соединенные Штаты расходуют на Украину около $80 тыс. в секунду, призвав отказаться от подобных трат. Его слова приводит ТАСС.

Табервилл подчеркнул, что Вашингтону следует найти более удачные способы использования средств налогоплательщиков.

«Мое понимание, выводы моего аппарата заключаются в том, что мы с 2014 года потратили $300 млрд на Украине… Сейчас мы печатаем, или сжигаем [на Украине] $80 тыс. в секунду. $4,6 млн в минуту», — заявил он на слушаниях комитета по делам вооруженных сил конгресса США.

Сенатор отметил, что Соединенные Штаты больше не могут поддерживать подобные темпы по расходам.

В свою очередь заместитель министра обороны по финансам Майк Маккорд, шеф Пентагона Ллойд Остин, председатель комитата начальников штабов ВС США Чарльз Браун, присутствовавшие на слушаниях, не согласились с подобной оценкой, назвав цифры «слишком высокими».

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина согласится на пакет помощи Соединенных Штатов в виде кредита.

«Если, например, скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь». Я ответил: «А для чего этот выбор, если нет выбора? Мы согласимся на что-нибудь — какой вариант», — заявил Зеленский.

Ранее в конгрессе США призвали отбросить идею о вступлении Украины в НАТО.