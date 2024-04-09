В конгрессе США призвали отбросить идею о вступлении Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат и войне с Россией. Такое мнение выразил сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в социальной сети X.

Таким образом политик прокомментировал слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина в конце концов станет членом НАТО, а летний саммит альянса в Вашингтоне будет посвящен «возведению моста» для вступления Киева. Это заявление было сделано в Брюсселе в присутствии главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Вэнс назвал этот план полной безответственностью, считая, что Украину нельзя принимать в Североатлантический альянс, особенно пока на ее территории идет конфликт. По мнению сенатора, это то же, как если приглашать на войну Соединенные Штаты.

Политик обратился к своим подписчикам с вопросом, хотели ли бы они видеть американских солдат, воюющих против российской армии.

«Если нет, то мы должны отбросить идею о том, что Украина должна вступить в НАТО», — подчеркнул Вэнс.

В сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.

8 апреля посол Украины в Турции Василий Боднар заявил в интервью газете Yeni Şafak, что Киев в настоящее время не требует членства в альянсе, этот вопрос можно обсудить после завершения конфликта, сейчас войскам страны требуется оружие.

Ранее в МИД РФ высмеяли Киев за «нежелание» вступать в НАТО.