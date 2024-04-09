Глава МИД Армении не приедет на СМИД СНГ

Армения отправит замминистра на Совет глав МИД СНГ в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Белоруссии.

Отмечается, что Армения будет не единственной из девяти стран — участниц заседания, которая отправит делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел.

До этого сообщалось, что глава МИД Армении Мирзоян не примет участие во встрече в рамках СНГ в Минске. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ запланировано на 12 апреля. Задачей этого инструмента является координация внешнеполитической деятельности государств — членов содружества. СМИД является основным исполнительным органом СНГ.

СНГ был создан 8 декабря 1991 года после подписания в Беловежской пуще «Соглашения о создании Союза Суверенных Государств». Организацию называют формой «мирного развода» бывших республик Советского Союза.

Ранее Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.