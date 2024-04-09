Глава МИД Армении не будет участвовать во встрече в рамках СНГ в Минске

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, передает агентство Armenpress.

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ запланировано на 12 апреля.

До этого в МИД РФ заявили, что Россия рассматривает прошедшую в Брюсселе встречу в формате Армения — США — Евросоюз как очередную попытку втягивания Южного Кавказа в геополитическое противостояние.

В марте первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин высказывал мнение, что Армения продолжает рвать политические и военные связи с Россией. Так он оценил в беседе с «Газетой.Ru» требование Еревана прекратить службу пограничников РФ в аэропорту Звартноц. По словам Затулина, единственное, от чего не захочет отказываться премьер-министр Армении Никол Пашинян, это экономические и торговые отношения.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ясности относительно позиции Армении по поводу выхода из ОДКБ пока нет, при этом он сообщил о частых контактах с армянскими партнерами.

Ранее в Армении пояснили, что улучшение отношений с Западом не направлено против России.