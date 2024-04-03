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Макрон отказался от помощи США и союзников при столкновении с Россией на Украине

WSJ: Макрон заявил, что не потребует помощи США при столкновении с РФ на Украине

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет просить помощи от США и союзников по НАТО в случае отправки военного контингента на Украину и прямого конфликта с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета приводит слова американского чиновника, что администрация Джо Байдена после заявлений Макрона была обеспокоена, что Россия будет атаковать любые французские войска, оказавшиеся на Украине. По словам собеседника, это могло бы повлечь втягивание в конфликт Парижа и его союзников.

Перспектива широкомасштабного конфликта из-за присутствия западного персонала на Украине подняла вопрос о том, как Запад должен реагировать в случае, если кто-либо из военных будет ликвидирован ВС РФ, пишет WSJ.

Однако Макрон заверил Вашингтон, что при таком развитии событий вмешательства не потребуется, говорится в тексте.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французские военные в составе около 1500 человек могут в апреле быть приведены в готовность для переброски на Украину.

Ранее стало известно, что в НАТО обсудят создание невоенной миссии на Украине.

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