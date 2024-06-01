Президент Украины Владимир Зеленский выступит на форуме «Шангри-Ла» в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters.

Выступление украинского лидера анонсировал один из организаторов форума, исполнительный директор международного института стратегических исследований (МИСИ) Бастиан Гегерих.

«Владимир Зеленский прибыл на МИСИ «Шангри-Ла Диалог»в важный момент, мы с нетерпением ждем его выступление», — заявил он.

Президент Украины выступит на саммите в 11:30 по местному времени 2 июня (6:30 по мск).

До этого Боррель заявил, что у Брюсселя нет доказательств поставок оружия КНР РФ.

Азиатский саммит по безопасности «Диалог Шангри-Ла» — ежегодный межправительственный форум по безопасности, который проходит в отеле Шангри-Ла в Сингапуре с 2002 года. В форуме принимают участие министры обороны и другие военные лидеры стран АТР (Азиатско-тихоокеанского региона).

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудит с главой МО США Остином удары по РФ.