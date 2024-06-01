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В Крыму рассказали о последствиях разрешения Запада атаковать своим оружием территорию РФ

Мурадов: противники РФ должны осознавать угрозу нанесения сокрушительного удара

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РИА Новости

Страны, разрешившие Украине наносить удары западным оружием по территории России, нуждаются в отрезвлении от нынешнего состояния экстаза. Такое мнение выразил представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

Мурадов сравнил их со «стаей шакалов, нападающих на медведя».

По его словам, «наиболее ретивые» противники России должны осознавать угрозу нанесения «сокрушительного удара, полностью выводящего эти страны из боевых порядков».

1 июня сообщалось, что украинские и европейские чиновники намерены требовать от президента США Джо Байдена предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение наносить удары по всей территории России.

Для обсуждения этой темы президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином в кулуарах саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Ранее в Британии оценили предупреждение Путина Западу по Украине.

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