В Николаеве произошли взрывы

В Николаеве на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«О взрыве в Николаеве сообщают мониторинговые чаты», — сказано в тексте.

Отмечается, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) и ракетному цеху, расположенным в украинском городе Николаеве.

Днем 15 мая газета «РБК-Украина» сообщила о двух взрывах в городе Николаеве. В материале отмечалось, что после этого местные жители заметили поднимающийся в небо столб дыма.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области.