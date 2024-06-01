Названо молоко, самое похожее на человеческое

Состав ослиного молока наиболее близок к женскому, поэтому оно может использоваться для питания детей. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Ирина Остроухова.

«По сравнению с женским в ослином молоке низкое содержание жира. По этой причине ослиное молоко следует обогащать другими жирами, чтобы обеспечить достаточное количество калорий для ребенка. В ослином молоке также содержится большое количество лизоцима и других антибактериальных веществ. Они задерживают развитие бактерий и разрушают (лизируют) некоторые из них. Ослиное молоко также близко по составу к молоку кобылицы», — рассказала Остроухова.

Также ослиное молоко богато кальцием, фосфором и витаминами A, C, B, B12, E и D. Наружные средства для ухода за кожей часто содержат ослиное молоко, например, при экземе и псориазе.

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