Село в Брянской области попало под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Лемешовка в Севском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате никто не пострадал. В результате атаки повреждены шесть жилых домовладений, легковой автомобиль, нарушено энергоснабжение.

Чиновник добавил, что на месте работают оперативные, аварийные и экстренные службы.

1 июня Богомаз сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский разведывательный беспилотник самолетного типа над Севским районом Брянской области.

Средства ПВО 1 июня также уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.