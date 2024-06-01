Три человека оказались в больнице после обеда в восточном кафе

Три человека оказались в больнице с острым гастроэнтеритом после обеда в восточном кафе в Тыве. Об этом со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в городе Кызыл. Троих человек госпитализировали после того, как они поели в кафе «Восточная кухня, Чайхана». В медицинском учреждении у них диагностировали острый гастроэнтерит средней степени тяжести.

После этого специалисты осмотрели кафе и выявили грубое нарушение санитарных норм в заведении. Проведен отбор проб биологического материала работников кафе, продуктов и сырья. Кроме того, взяты смывы с объектов окружающей среды.

По факту произошедшего составлен протокол о временном запрете работы кафе. Материалы направлены в суд, который может принять решение о приостановке работы заведения сроком на 90 дней.

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