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Три человека оказались в больнице после обеда в восточном кафе

РЕН ТВ: в Тыве три человека попали в больницу после обеда в восточном кафе

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Shutterstock

Три человека оказались в больнице с острым гастроэнтеритом после обеда в восточном кафе в Тыве. Об этом со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в городе Кызыл. Троих человек госпитализировали после того, как они поели в кафе «Восточная кухня, Чайхана». В медицинском учреждении у них диагностировали острый гастроэнтерит средней степени тяжести.

После этого специалисты осмотрели кафе и выявили грубое нарушение санитарных норм в заведении. Проведен отбор проб биологического материала работников кафе, продуктов и сырья. Кроме того, взяты смывы с объектов окружающей среды.

По факту произошедшего составлен протокол о временном запрете работы кафе. Материалы направлены в суд, который может принять решение о приостановке работы заведения сроком на 90 дней.

Ранее отпускникам рассказали, как избежать отравления на курорте.

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