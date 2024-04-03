В НАТО обсудят создание невоенной миссии на Украине

Министры иностранных дел стран НАТО во время встречи в Брюсселе обсудят создание невоенной миссии на территории Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио.

По его словам, тематикой встречи станет «Украина, неоимпериалистическое вторжение России на Украину», помощь Киеву со стороны стран – участниц альянса, а также возможность принятия решения по невоенной миссии НАТО на территории республики.

Подобная миссия дала бы возможности применения ресурсов Североатлантического альянса для обучения солдат ВСУ, использования логистики НАТО и других общих элементов, подчеркнул Сикорский.

«Это могло бы стать значительной поддержкой для сражающейся Украины», — считает глава МИД Польши.

26 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что заявления от имени стран — членов НАТО о возможности отправки на Украину войск приближают риск начала третьей мировой войны.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат.

Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Ранее генсек НАТО призвал сделать обязательной помощь ВСУ от стран альянса.