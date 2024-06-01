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В Белгородской области объявлена ракетная опасность

Мэрия: в белгородском Шебекино объявлена ракетная опасность

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Global Look Press

В Шебекинском городском округе и городе Шебекино объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — предупредили население.

Около полудня в самом Белгороде также объявлялась ракетная опасность.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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