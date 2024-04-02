Захарова заявила, что напоминанием о Буче Киев пытается скрыть провалы на фронте

Россия вновь потребовала от международных структур тщательного расследования событий в украинской Буче, произошедших в марте-апреле 2022 года. Комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой размещен на официальном сайте ведомства.

Захарова напомнила, что 3 апреля «исполняется два года с момента, когда режим Зеленского и его западные кураторы устроили в городе Буча Киевской области кровавую инсценировку» якобы имевшего место массового уничтожения местных жителей российскими войсками.

«Постановка получилась «топорной». Однако западные политики и СМИ, следуя единым установкам и не предприняв никаких попыток перепроверить информацию и установить достоверные факты, бросились распространять этот фейк», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что российская сторона неоднократно приводила подробные опровержения украинской версии событий.

Захарова заявила, что события в Буче стали «пропагандистской дезинформационной акцией» в ответ на жест доброй воли по выводу российских войск из Киевской и Черниговской областей. Соглашение об этом было достигнуто на российско-украинских переговорах в Стамбуле 28 марта 2022 года.

«Цель была очевидна: по указке из Лондона сорвать диалог сторон и запустить заранее подготовленный пакет антироссийских санкций Запада», — написала Захарова.

Она также отметила, что многочисленные запросы российской стороны по этому поводу в международные организации, в том числе в адрес Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша и Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка остаются без ответа.

По словам Захаровой, «попытки киевского официоза помпезно отметить эту дату преследуют дополнительную цель – не дать международному сообществу сфокусироваться на тяжелом положении внутри Украины и на линии боевого соприкосновения».

2 апреля Басманный суд приговорил к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы экс-участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом). Поводом для уголовного преследования стали его публичные высказывания о событиях в украинской Буче.

Ранее глава минобороны Южной Кореи заявил, что не может дать оценку событиям в Буче.