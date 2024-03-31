Эрдоган призвал соратников оставаться на участках до конца выборов

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих соратников оставаться у избирательных урн до окончания процедуры подсчета голосов, чтобы до конца защитить «волю народа». Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 17:00 по всей стране завершился процесс голосования. Настало время защитить урны и голоса. Пока не подсчитан последний голос и не подведены итоги, я убедительно прошу всех моих братьев и сестер не покидать урны, за которые они отвечают, и защищать волю народа до конца», — сообщил Эрдоган.

До этого сообщалось, что Эрдоган и его жена Эмине проголосовали на муниципальных выборах, которые проходят в республике 31 марта. Уточняется, что глава турецкого государства и его супруга голосовали на избирательном участке в начальной школе «Саффет Чеби» в Стамбуле, где их встретили несколько официальных лиц, включая главу столичного отделения правящей Партии справедливости и развития Нури Кабактепе.

На сегодняшних выборах избирают глав муниципалитетов сроком на пять лет. В кампании участвуют 34 политические партии.

Ранее в Турции назвали возможного преемника Эрдогана.