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Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ с осуждением теракта в «Крокусе»

Sputnik: Армения не присоединилась к заявлению ОДКБ с осуждением теракта

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Shutterstock

Армения не присоединилась к заявлению Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, осуждающему теракт к «Крокус Сити Холле» ввиду заморозки участия страны в организации. Об этом «Sputnik.Армения» сообщила пресс-секретарь спикера Национального Собрания Армении Нелли Гулян.

«Предложение было отклонено ввиду заморозки участия страны в организации», — заявила она.

При этом, как сообщает агентство, Гулян подчеркнула, что отказ присоединиться к заявлению обусловлен «исключительно фактором ОДКБ».

26 марта Совет Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ решительно осудил «жестокий и циничный» теракт в «Крокус Сити Холле».

В этот же день президент страны Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был призван посеять панику среди россиян, разобщить их из-за разных национальностей, но в реальности граждане России показали сплоченность и единение между собой.

Ранее наблюдатели от Армении из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии.

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