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Наблюдатели от Армении из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии

Наблюдатели от Армении из ПА ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии

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Sergei Grits/AP

Представители Армении не приехали в качестве наблюдателей на парламентские выборы в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора миссии парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на этом мероприятии Алишера Эрбаева.

«От ОДКБ наблюдатели присутствуют практически ото всех стран, кроме Армении», — сказал он.

По его словам, представители ОБСЕ должны были присутствовать на этом общественно-политическом мероприятии, «но это их выбор».

В Белоруссии впервые проводятся выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования — 25 февраля. 20 февраля, началось досрочное голосование, которое продлится по 24 февраля включительно.

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью телеканалу France24, в ходе которого заявил о приостановке участия страны в работе Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, ОДКБ не выполнила свои обязательства по отношению к республике.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в вопросе Украины.

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