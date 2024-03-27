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Макрона окрестили «ребенком-королем» и нарциссом после заявлений об Украине

Экс-министр обороны Франции Морен назвал Макрона нарциссом из-за слов об Украине

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Amit Dave/Reuters

Бывший министр обороны Франции Эрве Морен сравнил главу государства Эммануэля Макрона с «ребенком-королем» и назвал нарциссом после его заявлений об отправке сухопутных войск на Украину. Соответствующие заявления он сделал в интервью изданию Point.

Морен сравнил заявления Макрона с провокациями «ребенка-короля», заметив, что лидеров ЕС собирают в Елисейском дворце не для того, чтобы создавать условия для раскола и изоляции Франции.

Экс-министр обороны страны считает, что, пребывая в должности президента страны, Макрон «находился в замке» и не видел истинной Франции.

«Макрон — нарцисс... Как это часто бывает с нарциссами, всегда имеют место бесполезные провокации. Еще одно доказательство этому — это нелепое фото президента-боксера», — заявил Морен.

Он подчеркнул, что Париж не может в одиночку принять решение по отправке войск на Украину, так как не имеет со страной общей границы. Для этого необходимо пересечение воздушной границы третьих стран, которые могут выступить против такого развития событий, отметил Морен.

До этого сообщалось, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат на Украину разгневали американских чиновников.

Ранее стало известно о попытках Макрона занять место Меркель.

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