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Стало известно о попытках Макрона занять место Меркель

Bloomberg: Макрон пытается занять место европейского лидера после ухода Меркель

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Thilo Schmuelgen/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон своей воинственной риторикой по украинской теме стремится занять место европейского лидера и заполнить «пустоту», образовавшуюся после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель с занимаемой должности в 2021 году. Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет агентство, Франция «напрягает внешнеполитические мускулы», а самый молодой лидер страны со времен Наполеона использует ее давнее наследие.

«Однако недавние внешнеполитические авантюры за пределами Европы имели некоторые промахи», — говорится в тексте.

В частности, отмечается, что стратегия Макрона в Африке развалилась.

Теперь же президент Франции пытается исправить ошибку, допущенную в начале конфликта на Украине, и «решительно захватить европейское лидерство» в этом вопросе, считает Рим Момтаз, представитель Парижского Международного института стратегических исследований.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Эммануэль Макрон говорит о возможной отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО.

Ранее Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи для Украины.

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