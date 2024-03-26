Финляндия считает РФ «наиболее серьезной угрозой»

Полиция безопасности Финляндии (Supo) заявила, что Россия якобы представляет собой «наиболее серьезную угрозу» для безопасности государства. Об этом говорится в ежегодном отчете ведомства, опубликованном на сайте Supo.

«Действия России представляют собой наиболее серьезную угрозу национальной безопасности Финляндии», — говорится в отчете.

Как сообщается в отчете, «российские операции влияния на Финляндию» связаны с изменением внешнеполитической линии Хельсинки и вступлением страны в НАТО. Россия якобы стремится «повлиять на характер членства Финляндии в НАТО», заявляют в финском ведомстве.

До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные страны, в том числе США, не должны выступать категорически против идеи отправки войск на Украину, если конфликт усугубится.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что в настоящее время НАТО не видит угрозы со стороны России по отношению ко всем странам альянса, включая Финляндию.

Ранее в Германии назвали последствия нерешительности Запада.