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Финляндия считает РФ «наиболее серьезной угрозой»

Полиция безопасности Финляндии назвала РФ самой большой угрозой стране

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Sergei Grits/AP

Полиция безопасности Финляндии (Supo) заявила, что Россия якобы представляет собой «наиболее серьезную угрозу» для безопасности государства. Об этом говорится в ежегодном отчете ведомства, опубликованном на сайте Supo.

«Действия России представляют собой наиболее серьезную угрозу национальной безопасности Финляндии», — говорится в отчете.

Как сообщается в отчете, «российские операции влияния на Финляндию» связаны с изменением внешнеполитической линии Хельсинки и вступлением страны в НАТО. Россия якобы стремится «повлиять на характер членства Финляндии в НАТО», заявляют в финском ведомстве.

До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные страны, в том числе США, не должны выступать категорически против идеи отправки войск на Украину, если конфликт усугубится.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что в настоящее время НАТО не видит угрозы со стороны России по отношению ко всем странам альянса, включая Финляндию.

Ранее в Германии назвали последствия нерешительности Запада.

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